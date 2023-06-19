ممثل حزب العدل: الجمعيات الأهلية يجب أن تتحول من الرقابة للمتابعة

قال الكاتب الصحفي حازم الملاح ممثل حزب العدل بلجنة العمل الأهلي والنقابات بالحوار الوطني، إنّ هناك جدلية ما بين الرقابة والمتابعة بخصوص أداء الجمعيات الأهلية، مشددًا على أن الجمعيات الأهلية يجب أن تلعب دورا كبيرا في الفترة المقبلة، موضحا أنه يجب أن نتحول من الرقابة إلى المتابعة، وهناك إشكالية في القانون الحالي لأنه يتيح لموظفي الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية، وهذا الأمر يعوق عمل الجمعيات الأهلية.

نحن في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية

وأضاف ممثل حزب العدل بلجنة العمل الأهلي والنقابات بالحوار الوطني، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر أن هناك من يرى أن العمل الأهلي يستهدف الربح ويأتي أفعالا غير مشروعة، وبالتالي فإننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية.

هناك إشكالية مع الإعلام وتغطية أنشطة الجمعيات

وأكد ممثل حزب العدل بلجنة العمل الأهلي والنقابات بالحوار الوطني أن هناك إشكالية مع الإعلام وتغطية أنشطة الجمعيات، منذ 7 أو 8 سنوات حينما كانت وسائل الإعلام والصحافة تنشر أخبار الجمعيات الأهلية، لكن هذا الأمر أصبح يواجه صعوبة شديدة جدا.