أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الغربية 2023 .. العمل يبدأ من الساعة 7 صباحا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية، أماكن مجازر ذبح الأضاحي في المجازر، موضحة أنه جرى رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات بين الأطباء البيطريين والمعاونين والعاملين، وتوفير المادة الملونة والعمل على نظام الورديتين، خلال أيام العيد.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الغربية 2023

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن المديرية أعلنت أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الغربية 2023، وأنها تعمل بنظام الورديتين، والعمل بالمجازر العمومية يبدأ في السابعة صباحا، بينما العمل في نقاط الذبح يكون في السابعة والنصف صباحا خلال أيام عيد الأضحى.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الغربية تنقسم إلى نوعين، أماكن عمومية وتكون في المجازر العمومية بواقع 8 أماكن بمدن ومراكز المحافظة الـ8، إلى جانب 10 نقاط ذبح موزعة بين قرى مراكز المحافظة.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الغربية 2023

وتشمل أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الغربية، 3 أماكن بمدينة ومركز المحلة الكبرى، و3 في مدينة ومركز طنطا، و3 في مركز بسيون، و2 في قطور، و2 في زفتى، و2 في السنطة، و2 في سمنود، ومكان واحد في كفر الزيات، بسبب أن المكان الثاني يشهد أعمال تطوير، وذلك بإجمالي 18 موقعا، أو مكان يشهد أعمال ذبح الأضاحي في مجازر الغربية 2023.

رفع حالة الطوارئ في المجازر استعدادا لعيد الأضحى

وأوضح أن المديرية أعلنت رفع حالة الطوارئ استعدادا إلى عيد الأضحى المبارك، وجرى إلغاء الإجازات زيادة عدد الأطباء والمعاونين والعمال داخل المجازر، وتوفير كل المواد الملونة، مناشدا المواطنين بضرورة الذبح داخل المجازر، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة، وأيضا أعمال الذبح بالمجان وفقا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.