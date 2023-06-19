النماذج الاسترشادية لـ امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، والذي يتضمن «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والاسبانية والصينية» والمقرر أن يؤديها الطلاب غداً الثلاثاء 20 يونيو 2023.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يستطيع الطلاب التدريب علي شكل أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة من خلال هذا الرابط، علي أن يقوم طباعة النماذج الاسترشادية وحلها، ومقارنتها بالإجابة والتي أتاحتها وزارة التربية والتعليم علي موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط لتحميل إجابات النماذج الاسترشادية

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط لتحميل إجابات النماذج الاسترشادية امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، حتى يستطيع الطلاب مراجعة إجابتهم والتعرف علي الأخطاء التي يقع بها، مشيرا إلى أنَّ هذه النماذج نسخة شبيه لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2023 .

وفي هذا السياق، يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

ويؤدي نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والاسبانية والصينية» في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات مشددة من وزارة التربية والتعليم لمواجهة الغش الإلكتروني.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، علي منع اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب والمراقبين والملاحظين داخل اللجان، وتفتيش الطلاب ثلاث مرات بداية من دخول لجنة الامتحان وحتى بعد بدء الامتحان بنصف ساعة.