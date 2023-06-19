«Spider-Man» يتغلب على «Elemental» في شباك التذاكر الأمريكي

نجح فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» في العودة إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد تراجعه إلى المركز الثالث بعد فيلمي «The Flash» و«Elemental»، وحقق الفيلم 4.6 ملايين دولار، مقابل 3.8 ملايين دولار لفيلم الرسوم المتحركة «Elemental»، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ووصل إجمالي إيرادات فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» لـ494 مليون دولار، وذلك خلال مدة لم تتجاوز 18 يوما في السينمات حول العالم، حيث حقق في شباك التذاكر المحلي الأمريكي 285 مليون دولار، أما في السوق الخارجية فوصلت إيراداته لـ209 ملايين دولار، ليصعد إلى المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023.

منع فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» في عدد من الدول العربية

وعلى الجانب الأخر، تمّ منع عرض فيلم الرسوم المتحركة المصنوعة بالحاسوب «Spider-Man: Across the Spider-Verse»، من العرض في عدد من الدول العربية من بينها السعودية ومصر، وذلك بسبب احتواء الفيلم على أفكار تخالف التعاليم الدينية والعادات والتقاليد العربية.

الفيلم هو الجزء الثاني من فيلم «Spider-Man: Into The Spider-Verse» الذي فاز بأوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، ومن بطولة شاميك مور، هايلي ستاينفيلد، أوسكار أيزاك، جيك جونسون، إيسا راي، أماندلا ستينبرج، أندي سامبيرج، دانييل كالويا، ومن إخراج واكيم دوس سانتوس، جستن كاي طومبسون، كيمب باورز.