فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» يحافظ على الصدارة للأسبوع الثاني

للأسبوع الثاني على التوالي، حافظ فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» على صدارة شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، محققا 82 مليون دولار، لتصل الإيرادات المحلية للفيلم لـ252 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي العالمي 417 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وجاء في المركز الثاني فيلم «Transformers: Rise of the Beasts» بإيرادات تبلغ 80 مليون دولار، بينما بلغت إيراداته الخارجية 120 مليون دولار ليصل الإجمالي لـ200 مليون دولار في أول أسبوع بالسينمات، وتراجع فيلم «The Little Mermaid» إلى المركز الثالث بـ35 مليون دولار، مما يرفع الإجمالي المحلي لـ241 مليون دولار بينما بلغ الإجمالي 427 مليون دولار.

تراجع «Guardians of the Galaxy Vol. 3» و«Fast X» في شباك التذاكر الأمريكي

وحقق فيلم الرعب «The Boogeyman» إيرادات بلغت 11 مليون دولار على مدار الأسبوع مما جعله في المركز الرابع، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 43 مليون دولار، يليه في المركز الخامس «Guardians of the Galaxy Vol. 3» الذي لم يحقق طول الأسبوع سوى 10.9 ملايين دولار، أما «Fast X» في المركز السادس بـ 7.4 ملايين دولار.