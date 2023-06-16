سبب منع فيلم سبايدر مان من العرض في مصر والدول العربية.. مخالف للعادات

بعد أن قامت عدد من الدول العربية بـ منع فيلم سبايدر مان من العرض، اتخذت مصر القرار نفسه، خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن الحساب الرسمي لـ«سينما فوكس المصرية»، أنّ فيلم سبايدر مان الأخير لن يعرض في دور العرض بمصر أيضًا.

منع فيلم سبايدر مان بعد عدة دول عربية

يأتي منع فيلم سبايدر مان من العرض بسبب بعض المشاهد التي تتخلله والتي لا تليق بالعادات والتقاليد العربية إذ توجد بعض التعبيرات التى تشجع على عادات غربية بعيدة عن العرب بالتحديد مع شخصية «جوين» التى لا تنتمي لجنس محدد، وهي الشخصية التي تؤديها النجمة هايلي ستاينفيلد.

منع فيلم سبايدر مان بسبب شخصية «جوين»

فيلم «سبايدر مان» الأخير هو الجزء الثاني لـSpider-Man: Into The Spider-Verse الذي فاز بأوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، ومن بطولة شاميك مور، هايلي ستاينفيلد، أوسكار أيزاك، جيك جونسون، إيسا راي، أماندلا ستينبرج، أندي سامبيرج، دانييل كالويا، ومن إخراج واكيم دوس سانتوس، جستن كاي طومبسون، كيمب باورز.