فيلم «The Flash» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا بـ24.5 مليون دولار

نجح فيلم «The Flash» في تحقيق إيرادات بلغت 24.5 مليون دولار في أول أيامه بشباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، ليأتي في صدارة قائمة الإيرادات اليومية، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «Elemental» الذي حقق في أول أيامه 11.8 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتراجع فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» إلى المركز الثالث للمرة الأولى منذ طرحه في السينمات، محققا 8 ملايين دولار، أما في المركز الرابع جاء فيلم «Transformers: Rise of the Beasts» بـ 5.2 ملايين دولار، بينما لم يحقق فيلم «The Little Mermaid» سوى 3.7 ملايين دولار ليأتي في المركز الخامس.

«Fast X» يتراجع إلى المركز الثامن

وجاء فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» في المركز السادس بإيرادات بلغت 1.3 مليون دولار، بفارق ضئيل عن فيلم المركز السابع «The Boogeyman» الذي حقق 1.2 مليون دولار، بينما اقتصرت إيرادات فيلم «Fast X» الذي تراجع إلى المركز الثامن بقائمة الإيرادات اليومية لـ 520 ألف دولار.