أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الدقهلية.. فريق طبي متكامل بـ24 موقعا

أعلن السيد حسانين وكيل الطب البيطري بالدقهلية، تجهيز أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الدقهلية، من أجل استقبال الأضاحي وذبحها خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضح أن المديرية نظمت حملات مرورية، وجهزت المجازر لذبح الأضاحي، وعقمت أسواق بيع الأضاحي، وجهزت فريقا طبيا متكامل داخل المجازر للإشراف على ذبح الأضاحي بها.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الدقهلية

وأضاف أنه جرى تجهيز 24 مجزرا على مستوى المحافظة في أماكن كثيرة، من ضمنها:

- مجزر مركز منية النصر

- مجزر مركز ميت سلسيل

- مجزر مركز أجا

- مجزر مركز ميت غمر

- مجزر مركز الجمالية

- مجازر مركز المنصورة

- مجازر مركز طلخا

- مجزر مركز السنبلاوين

- مجزر بمركز ميت سلسيل

- مجزر بمركز الكردي

- مجزر بمركز المنزلة

تعقيم مجازر ذبح الأضاحي بالدقهلية

وأكد أنه جرى تعقيم كل المجازر على مستوى المحافظة في كل مركز، وعمل دورة كامله عليها، من أجل التأكد من تجهيزها لاستقبال الأضاحي لعيد الأضحى 2023 بالدقهلية.

حملات تفتيشية على أسواق بيع الأضاحي بالدقهلية

وأوضح أن المديرية نظمت حملات تفتيشية على أسواق بيع الأضاحي لعيد الأضحي 2023 في الدقهلية، وكشف فريق طبي على المواشي المتواجدة في الأسواق، من أجل الاطمئنان على صحة المواشي، وصلاحية ذبحها من أجل الاطمئنان على سلامة المواطنين.

وأضاف أن المديرية وزعت الأطباء البيطريين على مختلف المجازر خلال أيام عيد الأضحي 2023 في الدقهلية، وضمان تواجدهم داخل المجازر للكشف علي العجول قبل وبعد الذبح، لضمان سلامة اللحوم علي المواطنين، وجرى ذبح الأضاحي في المجازر في مختلف المراكز بالمجان للمواطنين، خلال أيام عيد الأضحى الأربعة بالدقهلية.