عاجل.. «التعليم» تعلن تنسيق القبول بالثانوية العامة في القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تنسيق القبول للثانوية العامة 2023/2024 والخاص والخدمات، والحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهرة، بحد أدنى 245 درجة.

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2023

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، إذ يُسمح للطالب التسجيل الدخول في بداية ميعاد التقديم لإضافة رغبته وحفظها، وذلك لمده أسبوعين، على أن يجري البت إلكترونيا على نفس الموقع في قبول طلبات الطلاب للتنسيق، وحسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن مع مراعاة التالي:

- يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

تنسيق القبول بالثانوية العامة «الخاص والخدمات»

- الطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجه فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة، وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد المقبولين بكل مدرسة.

- الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 252 درجه فأكثر يُسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط، ودون القيد بالمربع السكني، وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.

- لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية؛ إلا لأبناء محافظه القاهرة الحاصلين على شهاده إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة ولا يُسمح إطلاقاً لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك.

كما أشار مدير المديرية إلى أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصه 140 درجة، أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ40 درجة.