أفضل الأدعية يوم عرفة.. «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»

أيام قليلة تفصلنا عن واحد من أفضل الأيام في السنة وهو «يوم عرفة»، وهو اليوم الذي يعتق فيه الله عز وجل عباده من النار، ويكثر فيه المسلمين من الدعاء والابتهال والأمنيات، عسى أن يحقق الله عز وجل لهم أمانيهم ودعائهم، ويريد العديد من المسلمين معرفة أفضل الأدعية يوم عرفة حتى يستعينوا بها خلال دعائهم في هذا اليوم المبارك.

أفضل الأدعية يوم عرفة

وقالت دار الإفتاء المصرية إن أفضل الأدعية يوم عرفة أنه يمكن للمسلم ترديد دعاء «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»، وفي الحديث الشريف يقول النبي صل الله عليه وسلم: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ»، كان أكثَرُ دُعاءِ النَّبيِّ يَومَ عَرَفةَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، والنَّبيَّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم قال: «خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يَومِ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّون من قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

أدعية مستحبة يوم عرفة

ومن أفضل الأدعية يوم عرفة من القرآن والسنة التي يمكن للمسلم الاستعانة بها خلال دعاءه: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، وترديد: «اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي».

ويستطيع المسلم الدعاء بما يجول في خاطره خلال يوم عرفة المبارك ويطلب من الله عز وجل العفو والمغفرة والرحمة ، ومن أفضل الأدعية يوم عرفة «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ»، ويقول: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، ويقول: «رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ».