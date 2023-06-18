دعاء يوم عرفة مستجاب.. رئيس الفتوى الأسبق بالأزهر يوضح ما قاله النبي

يعتبر الدعاء يوم عرفة هو طوق نجاة بالنسبة لملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض، ولذلك يحرص الكثيرون على اغتنام هذا اليوم من خلال رفع أكف التضرع إلى الله عزوجل وطلب ما يرغبون به، خاصة وأن النبي الكريم أوصى في العديد من أحاديثه النبوية، بأن يحرص المسلم على ترديد الدعاء في هذا اليوم ولهذا يتساءل الكثيرون عن دعاء يوم عرفة.

دعاء يوم عرفة مستجاب

وبخصوص دعاء يوم عرفة مستجاب، فقد أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أن يوم عرفة هو فرصة لا بد للمسلم أن يغتنمها من خلال الإكثار من قراءة القرآن الكريم في ذلك اليوم والحرص على الدعاء بما يرغب به العبد، موضحا أنه في حال إذا أحسن المسلم العبادة في ذلك اليوم فإن الله يكفر عن ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة.

أدعية مستجابة يوم عرفة

وحول دعاء يوم عرفة مستجاب، فقد استدل الأطرش خلال حديثه لـ«الوطن» بأنه قد رَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، أخرجه مسلم.

دعاء النبي يوم عرفة

وبخصوص دعاء يوم عرفة مستجاب، فقد أوضح الأطرش بأنه يجب أن يدعو الله بكل ما يرغب به ولكن ما قاله النبي في ذلك اليوم وردده بكثرة هو عبارة لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وذلك لما روى عن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ».

ونوه الأطرش بأنه قد روى عن بعض الصحابة بأن عبد الله بن المبارك قال: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاثٍ على ركبتيه، وعيناه تذرفان فالتفت إلي، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالًا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له.