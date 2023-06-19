أماكن ذبح الأضاحي في مجازر مطروح 2023.. الكشف والسلخ مجانا

تنتشر أماكن ذبح الأضاحي في مجازر مطروح 2023، في المراكز والمدن وبعض القرى الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية، حتى تجرى عملية النحر تحت إشراف الطب البيطري من خلال توقيع الكشف الطبي عليها، وخدمات الذبح، والسلخ، وجميع الخدمات اللازمة للأضاحي بأنواعها المختلفة في نطاق المحافظة.

وحددت المحافظة أماكن ذبح الأضاحي في مجازر مطروح 2023 بجميع المجازر الحكومية، في نطاق مجالس المدن الثمانية، حسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريح خاص، مستكملا أنه جرى توجيه الطب البيطري بمطروح بفتح جميع المجازر أمام أهالي محافظة مطروح بالمجان لذبح الأضاحي خلال العيد، ضمن خطة الاستعدادات الموسعة التي وضعتها المحافظة.

ذبح الأضاحي في مجازر مطروح 2023

وحول أماكن ذبح الأضاحي في مجازر مطروح 2023، قال محافظ مطروح إن جميع المجازر يوجد بها أطباء بيطريين يقدمون الخدمات البيطرية الخاصة بالأضاحي واللحوم لجميع أنواع الأضاحي مثل الأبقار والجاموس، والأغنام والماعز، والإبل وغيرها.

وننشر من خلال هذا التقرير أماكن ذبح الأضاحي في مجازر مطروح 2023، وهي:

- مجزر مدينة مرسي مطروح الرئيسي بمنطقة السلخانة علم الروم.

- مجزر مدينة السلوم شرق المدينة بجوار الوحدة البيطرية.

- مجزر مدينة سيدي براني غرب مطروح وسط المدينة.

- مجزر مدينة النجيلة في الشارع الرئيسي بالسوق.

- مجزر قرية رأس الحكمة شرق مطروح، بالشارع الرئيسي بمدخل القرية.

- مجزر مدينة الضبعة، شرق مرسي مطروح، وسط المدينة بالقرب من مجلس المدينة.

- مجزر مدينة العلمين، وسط المدينة.

- مجزر مدينة الحمام، شرق مطروح وسط المدينة.

- مجزر مدينة سيوة، وسط المدينة.

البرقي يتصدر ذبائح العيد

ويقبل أهالي مطروح على ذبح الأغنام والماعز البرقي من سلالة البرقي والتي تشتهر بها المحافظة، وتنتشر مزارعها في جميع المدن الثمانية، أكثر من الأنواع الأخرى، حيث يوجد بمطروح ما يقرب من 360 ألف رأس من الغنم والماعز البرقي، طبقا لتصريحات المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، حسب الإحصائية الأخيرة التي أجرتها مديرية الزراعة من خلال إدارة الإنتاج الحيواني.