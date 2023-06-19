10 نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية

ساعات قليلة وينطلق امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة بين «الإيطالية والفرنسية والألمانية»، وهو ثاني الامتحانات عقب مادة اللغة العربية بالأمس، لذا يعش الطلاب في حالة من القلق حاليًا، ويسعون جاهدين لاستذكار دروسهم وتجميع أكبر قدر من المعلومات من أجل الاختبار.

امتحان اللغة الثانية

وفي هذا التقرير يعطي محمد سامح معلم اللغة الإيطالية، نصائح لطلاب الثانوية العامة من أجل اجتياز امتحان اللغة الثانية بنجاح، دون تعقيد أو خوف:

- واضع الامتحان يضع أسئلة على كل وحدة دراسية وكل قواعد الـ«جرامر»، لذا يجب أن يكون الطالب ملمًا بها جميعا حتى لا يهدر درجاته.

- عدم التركيز على النقاط الصعبة في المنهج فقط وإهمال غيرها.

- توزيع الدرجات بالتناسق في الامتحان، يعطي جميع الأسئلة الأهمية نفسها، لذا يجب الاهتمام بها جميعًا.

- امتحان اللغة الثانية يقيس مدى فهمك للغة فيجب أن تجاوب في ضوء ما فهمت.

- الامتحان مقسم لثلاث أجزاء، اختبار مهارات القراء، واختبار مهارات الكتابة، واختبار مهارات الحوار باللغة.

- افهم جيدا قبل أن تجيب، واقرأ السؤال أكثر من مرة، فربما حرف يغير معنى الجملة ويجعل حلها مختلفًا.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

- اللغة الأجنبية تسمى كذلك لأنها غريبة على الطالب وليست لغته الأم، لذا الفهم الجيد لما يطلبه السؤال يساعد على الإجابة بشكل سليم.

- تنظيم الوقت بي حل الأسئلة السهلة كالاختيارات والأسئلة الصعبة كمستخرجات القطعة.

- دائمًا ما يختار الطالب اللغة الثانية حسبما تتوافق مع أهواءه، لذا يأمل الجميع في أن يحقق فيها درجة جيدة، فلا يجب أن يجعلونها سببًا في نقصان الدرجات.

- أسئلة الامتحان في اللغة الثانية غالبًا ما تكون متشابهة مع الامتحانات السابقة، لذا حل نماذج سابقة كثيرة يسهل من مهمة امتحان الغد.