وكيل «تعليم القاهرة» يتفقد لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الأول الثانوي

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الطبرى الثانوية بنين، التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، وكان في استقباله أمل الهوارى مدير عام الإدارة وأحمد صلاح مدير المدرسة.

سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

واطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، من الطلاب على مستوى الامتحان، وأعرب جميع الطلاب على مدى سعادتهم بسهولة الامتحان، وأوصى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن الطلاب أدوا الامتحان اليوم في مادة اللغة الثانية وكان عدد المتقدمين 614 طالبا في 30 لجنة.