توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية للصف الأول الثانوي الترم الثاني

أدى طلاب الصف الاول الثانوي، اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023، إلكترونيا، داخل لجان امتحانية مؤمنة بالمدارس، وسط إجراءات احترازية ووقائية وإجراءات خاصة لمنع الغش.

امتحانات الصف الأول الثانوي

وأكدت المديريات التعليمية، انتظام دخول طلاب الصف الأول الثانوي إلى المنصة، فضلا عن توجيهات لجميع المدارس وأخصائي التطوير التكنولوجي بتذليل جميع العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات.

وأضافت المديريات التعليمية، أنّه حال حدوث أي عطل تقني أثناء الامتحان، يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي، بعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.

توزيع درجات اللغة الأجنبية الثانية الصف الأول الثانوي

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.

تعليمات بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي

ووجّهت المدارس الثانوية العامة، تعليمات مهمة لطلاب الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بشأن امتحانات الترم الثاني 2023، كما يلي.

- ممنوع منعًا باتا دخول المدرسة أو لجنة الامتحانات بالموبايل.

- حال اكتشاف موبايل مع الطالب داخل اللجنة يتم عمل محضر غش وتُفعّل لائحة ضوابط الامتحانات، ويتم مصادرة الموبايل حتى نهاية الامتحانات.

- لا يسمح باستخدام أي ألوان داخل ورقة الامتحان والكتابة بقلم جاف أزرق.

- ضرورة تواجد الطالبات داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كاف.

- إحضار الأدوات التي يحتاجها الطالب «قلم جاف - قلم رصاص - مسطرة- آلة حاسبة»، ولن يسمح بتبادل الأدوات حفاظا على الصحة العامة.

- الالتزام التام بالنظام داخل المدرسة واللجان وعدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء تام.