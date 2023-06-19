إزالة 381 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 381 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات.

حصر حالات التعدي على الأراضي بسوهاج

وكشف محافظ سوهاج، عن أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 180 حالة تعد على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 14227 مترمربعا، إضافة إلى إزالة 201 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 10 أفدنة وقيراط واحد.

متابعة مستمرة لإزالة التعديات على الأراضي

وشدد «الفقي» على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم، من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

حيث يتم الرصد الميدانى بالمراكز والقرى بواسطة الفرق بالوحدات المحلية والرصيد الإلكتروني لتتم الازالة الفورية للتعديات وتحرير المحاضر اللازمة.