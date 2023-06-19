بدائل الثانوية العامة في محافظة سوهاج.. بينها مدارس التمريض

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج في البحث عن بدائل مناسبة للثانوية العامة، تتميز بتوفير فرص عمل مضمونة بعد التخرج منها، مثل مدارس التمريض، إذ يتوفر عدة اختيارات تتوافق مع ميولهم والدرجات التي حصلوا عليها في مرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة للشروط الأخرى المطلوبة في التنسيق.

بدائل الثانوية العامة بسوهاج

وتنشر «الوطن» قائمة ببدائل الثانوية العامة بمحافظة سوهاج وتنسيق كل منها، وفقا لبيان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهي كالتالي:

- تنسيق مدرسة سوهاج المعمارية للبنين: 180 درجة كحد أدنى.

- تنسيق مدرسة سوهاج الميكانيكية العسكرية: 200 درجة كحد أدنى.

- تنسيق مدرسة سوهاج الصناعية بنات: 200 درجة كحد أدنى.

- تنسيق مدرسة نجع الدير الصناعية بنين: 160 درجة كحد أدنى.

- تنسيق مدرسة عرابة أبوالدهب الصناعية للبنين: 155 درجة كحد أدنى.

- تنسيق مدرسة جرجا الفنية المتقدمة نظام دراسة 5 سنوات: 190 درجة كحد أدنى للبنين والبنات.

- تنسيق مدرسة أخميم الصناعية بنات: 190 درجة كحد أدنى.

- تنسيق مدرسة الصوامعة شرق الصناعية بنين: 180 درجة كحد أدنى.

- تنسيق مدرسة النسجية بنات بحي الكوثر: 155 درجة كحد أدنى.

تنسيق التعليم الفني الثانوي بسوهاج

وجاء تنسيق التعليم الفني التجاري والفني كالتالي:

- تنسيق الثانوي التجاري للبنين: 190 درجة كحد أدنى.

- تنسيق ثانوي تجاري للبنات: 160 درجة كحد أدنى.

- تنسيق دبلوم زراعي نظام دراسة 3 سنوات للبنين وللبنات: 140 درجة كحد أدنى.

- تنسيق مدرسة سوهاج الفندقية السياحية نظام دراسة 5 سنوات: 200 درجة كحد أدنى.

- تنسيق مدرسة طهطا الفندقية السياحية نظام دراسة 3 سنوات: 200 درجة كحد أدنى.

- تنسيق مدرسة البلينا الفندقية السياحية نظام دراسة 5 سنوات 210 كحد أدنى.

تنسيق مدارس التمريض بسوهاج

وتضم محافظة سوهاج 15 مدرسة للتمريض للبنين والبنات موزعة بمراكز سوهاج المختلفة، ووفقا لتنسيق العام الماضي بها فإن الحد الأدنى لمدارس التمريض 260 درجة، ومن المتوقع إعلان تنسيقها بالعام الحالي بنهاية شهر يونية الجاري.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بسوهاج

كما جرى الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة من 251 درجة كحد أدنى لدارسي اللغة الإنجليزية، و235 درجة لدارسي اللغة الفرنسية.