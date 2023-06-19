 متى صيام يوم عرفة 2023؟.. «الإفتاء» توضح

متى صيام يوم عرفة 2023؟ سؤال يطرحه البعض بالتزامن مع بدء شهر ذي الحجة اليوم، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية بالأمس رؤية هلال شهر ذي الحجة، مؤكدة أن اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة.

متى صيام يوم عرفة 2023؟

وحول متى صيام يوم عرفة 2023؟، أكدت دار الإفتاء أن يوم عرفة سيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو، على أن يصوم غير الحجاج يوم عرفة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، مؤكدة على أنه من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

صيام يوم عرفة 2023

وأشارت دار الإفتاء في إجابتها عن متى صيام يوم عرفة 2023: «أنه لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله».

واستكملت: «أنه روى مسلم في «صحيحه» عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».