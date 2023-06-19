دعاء يوم عرفة لطلاب الثانوية العامة.. «اللهم أعطهم مرادهم ووفقهم»

يتزامن قدوم يوم عرفة مع الأسبوع الثاني لامتحانات طلاب الثانوية العامة، ويحرص الجميع بمن فيهم الطلاب على الدعاء بالتوفيق والنجاح، فيما يهتم كثيرون بترديد دعاء يوم عرفة لطلاب الثانوية العامة للسداد أثناء أداء الامتحان، إذ أن يوم عرفة يعد من الأيام المباركة للمسلمين، ويتقبل فيه الدعاء، كما أن فيه تعفر فيه الزلات، ويوضح التقرير التالي عدد من الأدعية ومنها دعاء يوم عرفة لطلاب الثانوية العامة.

أبرز دعاء في يوم عرفة لطلاب الثانوية العامة

ترصد «الوطن» عدد من الأدعية وأبرزها فيما يتعلق بدعاء يوم عرفة لطلاب الثانوية العامة:

- اللهم في يوم عرفة، أعظم أيام الدنيا وفق طلاب الثانوية العامة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل امتحاناتهم يسيرة ولا تجعلها عسيرة وأعطهم مرادهم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق طلاب الثانوية العامة، ويكرمهم ويشرح صدورهم وييسر لهم أمورهم ويذكرهم ما نسوا ويفرح قلوبهم بالنجاح والتوفيق.

دعاء التفوق والنجاح

- اللهم وفق طلاب الثانوية العامة ويسر لهم الصعب، اللهم ارزق النجاح والتفوق لكل من درس واجتهد وثابر، اللهم ارزقهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم وصفاء الذهن، اللهم ألهمهم الصواب في الجواب.

كما نصحت دار الإفتاء المصرية بعدد من الأدعية لترديدها للطلاب الذين يأدون امتحاناتهم:

- اللهم إني أسالك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

- اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام، ربّ ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.