«التموين»: تغطية 17محافظة بمشروعات لوجستية وتجارية باستثمارات 60 مليار جنيه

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجاري تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، موضحا أنه تم تغطية 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالمناطق اللوجستية والتجارية المتنوعة.

إنشاء المخازن الاستراتيجية

وأشار عشماوي، خلال وضع وزير التموين لحجر أساس المناطق اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ، إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية، قائلا إن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء تلك المحافظات.

وأضاف عشماوي، أن المناطق اللوجستية ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك كما تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

ونوه عشماوي، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى.

أنشطة قطاع التجارة الداخلية

وذكر مساعد وزير التموين، أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي المصري، موضحا أن القطاع يشمل أنشطة متنوعة من تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، قائلا: «قطاع التجارة الداخلية يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية».