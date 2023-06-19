أماكن ذبح الأضاحي في مجازر سوهاج 2023.. 24 موقعا بالمدن والقرى

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر سوهاج 2023، تشغل الآلاف من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء المحافظة، خاصة مع بدء أول أيام شهر ذي الحجة، واقتراب موعد عيد الأضحى، والذي يقوم المواطنين بذبح الأضاحي.

وتستعرض «الوطن» أماكن ذبح الأضاحي في مجازر سوهاج، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

وجاءت أماكن ذبح الأضاحي في مجازر سوهاج 2023 في جميع أنحاء المراكز، وذلك بحسب ما صرح به الدكتور أحمد حمدي، مدير مجازر سوهاج لـ«الوطن» والتي جاء عددها 24 مجزرا موزعين على جميع مراكز المحافظة، وجاؤوا على النحو التالي:

1. مجزر مدينة طما شمال محافظة سوهاج.

2. مجزر بقرية مشطا بطما.

3. مجزر المدمر بطما.

4. مجزر بقرية الصلعا في مركز سوهاج.

5. مجزر بقرية بلصفورة بسوهاج.

6. مجزر في جزيرة شندويل.

7. مجزر مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

8. مجزر في قرية برديس بالبلينا.

9. مجزر مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

10. مجزر في مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

11. مجزر في مدينة أخميم، شرق محافظة سوهاج.

12. مجزر في قرية الحواويش بأخميم.

13. مجزر في قرية الكولة بأخميم.

14. مجزر في قرية نيدة في ساقلته شمال شرق محافظة سوهاج.

15. مجزر في قرية الصوامعة، بأخميم.

16. مجزر في مركز ساقلتة.

17. مجزر في قرية الجلاوية بساقلتة.

18. مجزر في مركز جهينة.

19. مجزر في مدينة المراغة شمال محافظة سوهاج.

20. مجزر في قرية الغريزات بالمراغة.

21. مجزر في قرية شندويل البلد.

22. مجزر في قرية الشورانية.

23. مجزر في مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج.

24. مجزر في قرية بنجا.

تكثيف الحملات استعدادا لعيد الأضحى

وأعلنت مديرية الطب البيطري والتموين والزراعة والوحدات المحلية، في كافة الإدارات والوحدات المحلية في المراكز والقرى عن تكثيف الحملات، لمتابعة الأسواق والمجازر والمحلات، لمحاربة الغش التجاري، والتأكد من صحة الحيوانات المذبوحة، وجاهزية المجازر، والتفتيش على جميع السلع والتأكد من مدى صلاحيتها وجودتها، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.