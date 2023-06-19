أماكن ذبح الأضاحي في مجازر أسوان.. تعمل طوال أيام العيد

يهتم أهالي محافظة أسوان بمعرفة أماكن ذبح الأضاحي في المجازر التابعة للمحافظة، نظرا إلى كونها تقدم خدمة بيطرية جيدة، إذ يجرى فحصها طبيا، وفقا للشريعة الإسلامية.

أماكن ذبح الاضاحي في مجازر أسوان

وحددت محافظة أسوان أماكن ذبح الأضاحي في مجازر أسوان، بحسب توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتجهيز 8 مجازر حكومية لاستقبال الأضاحي، مع وضع ضوابط للذبح داخل المحزر، وغرامات للذبح خارج المجازر الحكومية، حيث تعمل المجازر بكامل طاقتها طوال أيام العيد.

أماكن مجازر أسوان في 2023

وتنشر «الوطن» أماكن ذبح الأضاحي في مجازر أسوان، وفقا لبيان المحافظة، كالتالي:

_مركز دراو: مجزر واحد

_مركز إدفو: مجزر واحد

_مركز نصر النوبة: مجزر واحد

_مركز أسوان: المجزر الرئيسي بمنطقة الشلال ومجزرين تابعين.

_مركز كوم إمبو: مجزر واحد.

غرامات للمخالفين لتعليمات ذبح الأضاحي

ووضعت محافظة أسوان غرامات تبدأ من 3 آلاف جنيه حتى 10 آلاف جنيه للذبح أمام المنازل، مع وجود مخالفات آثار الدم ومخلفات الذبح، والتشديد على تكثيف حملات المتابعة بالشوارع.