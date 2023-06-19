أماكن ذبح الأضاحي في مجازر القليوبية 2023.. تواجد مكثف للأطباء البيطريين

أعلنت مديرية الطب البيطري حالة الطوارئ في أماكن ذبح الأضاحي بمجازر القليوبية 2023، والمقرر أن تستقبل أضاحي المواطنين طوال أيام العيد بالمجان، وفق ما أعلنته محافظة القليوبية في بيانها، محذرة الأهالي من نحر الأضاحي في الشوارع والطرق وفي حالة المخالفة سيتعرض المخالف للغرامة المالية.

تستعرض «الوطن» أماكن ذبح الأضاحي في مجازر القليوبية 2023، والتي تنتشر على مستوى المحافظة في مدن ومراكز القليوبية، وتستقبل أضاحي المواطنين مجانا طوال أيام العيد، منعا للذبح في الشوارع والمنازل.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر القليوبية 2023

أوضحت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل الوزارة للطب البيطري، أن أماكن ذبح الأضاحي في مجازر القليوبية 2023، كالتالي:

- مجزر كفر سعد، ويعد المركز الرئيسي للعاصمة بنها، ومحافظة القليوبية، ويشهد أعمال تطوير حاليا، ومن المقرر أن يعود للخدمة خلال أيام قبيل العيد لاستقبال أضاحي المواطنين.

- مجزر كفر الجزار بنها طريق بنها ورورة.

- مجزر شبين القناطر طريق شبين القناطر قليوب بقرية نوي.

- مجزر طوخ مدينة طوخ.

- مجزر قها بمدينة قها.

- مجزر قليوب بمدينة قليوب.

- مجزر القناطر طريق خط 13 بنها القناطر قرية شبرا شهاب.

- مجزر الخانكة مدينة الخانكة.

- مجزر الخانكة 2 قرية القلج.

- مجزر كفر شكرشارع الجسر طريق امتداد الكورنيش.

- مجزر حي غرب شبرا الخيمة.

- مجزر العمار طريق خط 13 بنها القناطر.

إعلان الطوارئ بأماكن ذبح الأضاحي في مجازر القليوبية

أضافت وكيل الوزارة للطب البيطري بالقليوبية، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ في أماكن ذبح الأضاحي بمجازر القليوبية 2023، مناشدة المواطنين بالتوجه إلى المجازر لنحر الأضاحي طوال أيام العيد، وعدم الذبح في الشوارع والطرقات.

وأشارت إلى أن أعمال نحر الأضاحي مجانا، بجانب رعاية طبية وصحية على الأضاحي، موضحة أن هناك تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر، للكشف على الماشية قبل الذبح ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، وأن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها.