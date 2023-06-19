نائب الشيوخ: مصر شهدت إطلاق أكبر شبكة للحماية الاجتماعية في تاريخها

قال محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر شهدت إطلاق أكبر شبكة للحماية الاجتماعية في تاريخها بعد ثورة 30 يونيو وهو ما تدلل الأرقام عليه.

لدينا عدد كبير من المستفيدين من برامج تكافل وكرامة

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «لدينا عدد كبير من المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وجرى تقديم مساعدات عينية ونقدية، ولم يتم إهدار الدعم، ويمكن للسيدات إنفاق المبالغ المالية المخصصة لها عن طريق الترشيد بما يحسن جودة حياتها».

توسع لدى المستفيدين من البرنامج

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «هذه المبالغ معنية أيضا بتحسين الخدمات التعليمية التي تتلقاها الأسر، ويمكن للأم أو السيدة أن توزع الأموال بصورة جيدة جدا، وهو ما يؤدي إلى حدوث التنمية الحقيقية، حيث يتحسن مستوى التعليم وتتحسن جودة الحياة، وحدث توسع في شرائح المستفيدين من البرنامج، والمستهدف حاليا دعم 5 ملايين أسرة».

وشرح أن مبادرة حياة كريمة من أكبر مشروعات الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، لأنها مست حياة الناس وجرى تنفيذها بطريقة صحيحة، مضيفا أنه في البداية تم رفع الاحتياجات في المناطق المختلفة وتم توزيع الموارد بصورة دقيقة جدا فيها حوكمة وانضباط وعملنا على تحسين جودة حياة المواطن.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «تم العمل على توصيل خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية وشبكة الطرق والوحدات الصحية والإنترنت والجزء التوعوي، وفي حياة كريمة تم العمل على محاور متوازية، كما شعر الناس بملكية هذا المشروع».

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن: «من خلال فكر حياة كريمة ووجود متطوعين من القرى المستفيدة ووجود منفذين من المجتمعات ذاتها ورفع الاحتياجات، شعر الناس أن هذه الخدمات يمتلكها الناس، كما حدث تطوير وتحسين في لمنازل وهو ما شكّل نقلة في حياة الناس».