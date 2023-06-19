مسؤول «التعاونيات» أمام «الشيوخ»: بدأنا تفعيل الجمعيات الاستهلاكية غير النشطة

أكد أحمد يوسف عوض الله مدير عام متابعة التعاونيات الاستهلاكية بوزارة التموين، أن هناك 4 آلاف فرع على مستوى الجمهورية، و2700 جمعية تعاونية، وذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، للدراسة البرلمانية المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.

تفعيل الجمعيات غير النشطة

وأشار إلى أن بعض هذه الجمعيات غير نشط ولا يقوم بالدور المفروض، مؤكدا أن هناك توجيهات من وزير التموين لتفعيل نشاط هذه الجمعيات: «ستكون هناك نتائج جيدة في الفترة المقبلة، والدراسة البرلمانية بداية للتحرك بشكل أفضل، ودليل على أن الدولة تتحرك في اتجاه واحد».

من جانبه، عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: «نأمل في ترجمة هذه الوعود إلى واقع حقيقي، لاسيما وأن الأمر أصبح ملحا».

بدوره، قال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، إن التعاونيات في الأردن والمغرب تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وهذا القطاع يقوم بدوره بشكل جيد، إلا أنه يحتاج لمزيد من الجهد.

تنفيذ توصيات الدراسة الخاصة بالتعاونيات

وأضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ، ردا على سؤال رئيس المجلس حول ما يحتاجه القطاع التعاوني للقيام بدوره: «مش عايزين حاجة».

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ: «يجب أن تكون للحركة التعاونية قوة دفع ذاتية، وسيجري تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة الخاصة بالتعاونيات لتسهيل عملها وإزالة أي عقبات».