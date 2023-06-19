«رياضة كفر الشيخ» تواصل فعاليات المشروع القومي للنشء بقرى «حياة كريمة»

تواصل مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، فعاليات المراكز الرياضية بقرى «حياة كريمة» حتى 15 أغسطس المقبل، بمشاركة النشء والشباب.

مراكز للتنمية الرياضية في كفر الشيخ

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن مراكز التنمية الرياضية بالقرى التى لا تتوافر بها خدمات رياضية تهدف إلى تمكين أبناء القرى من الخدمات الرياضية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية وذلك بمركز محلة موسي و المشروع يقدم بعض الألعاب الجماعية مثل كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة، وبعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه، وغيرها من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية.

فعاليات المشروع القومي في كفر الشيخ

وتقام فعاليات المشروع القومي للمراكز الرياضية بكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، و بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازى ،مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، ومحمد سليمان، وأحمد لطفى ،وأحمد الحايس منسقي المشروع بالمديرية.