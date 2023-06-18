«حقوق إنسان» الشيوخ: المصريون يحبون الخير.. والمجتمع المدني يحتاج لتشجيع العمل التطوعي

قال النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن المجتمع المدني يحتاج لتشجيع العمل التطوعي، والقانون سمح بالعمل المدني في 36 نشاطا، لكن الجمعيات تفضل العمل في نطاق ضيق منها، مشيرًا إلى وجود بعض المعوقات ذات الصلة بالتمويل والحصول على التبرعات.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن منظمات المجتمع المدني يكون دورها مساعد ومساند للدولة، ويساعد المواطن ويرفع عبئا كبيرا من على كاهل المواطن، لافتًا إلى أن التحالف الوطني لعب دورا مهما وساعد في رفع عبء كبير جدا عن المواطنين ووصل إلى القرى والنجوع وأطراف الدولة من أجل تقديم خدماته للمستحقين، وساهم بصورة كبيرة جدا في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية عليهم.

وأوضح أن الدولة أعطت مهلة لجمعيات المجتمع المدني لتوفيق أوضاعها، ومعظم التبرعات داخلية، لأن المصريين يحبون فعل الخير، وهناك مجالات تحتاج للعمل التطوعي مثل قطاع التدريب والصحة، وأثق في قدرة المجتمع المدني وقت الأزمات، مثل وقت كورونا، ورأينا ذلك في حياة كريمة.