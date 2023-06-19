رفع حالة الطوارئ بمستشفيات البحيرة استعدادا لعيد الأضحى

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، رفع حالة الطورائ بجميع مستشفيات البحيرة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض بالتزامن مع عيد الأضحى، وذلك لاستقبال أي حالات مرضية.

انعقاد غرفة الأزمات في صحة البحيرة

وأكد وكيل صحة البحيرة استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية، للربط بين غرف الأزمات بكل المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورا، بما يسهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية .

حملات مكثفة على المستشفيات

وأوضح أن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، مؤكدا تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة.

وأشار وكيل صحة البحيرة إلى جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها، بالإضافة لوجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة، وتقديم العلاج اللازم لها.

وذكر أن هناك انعقاد للغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية والإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة، ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن هناك مرور على المستشفيات التابعة خلال أيام إجازة عيد الأضحى، للتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات، وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات، لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين خلال أيام العيد، بالإضافة إلى توفير الأمصال واللقاحات الوقائية وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية.

يأتي ذلك في إطار قرب حلول عيد الأضحى المبارك، إذ تشهد محافظة البحيرة حالة من الاستنفار التام والاستعداد بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.