تقديم خدمات طبية لـ75 حالة بقافلة في البحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد قافلة سكانية شاملة بقرية الساحل.

معالجة أهالي قرية الساحل في رشيد خلال قافلة سكانية

جاءت القافلة بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 75 حالة مابين باطنة وأطفال ونساء ووسائل تنظيم الأسرة مع تقديم العلاج اللازم لهم.

تقديم خدمات بيطرية خلال القافلة السكانية

كما جرى تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش وعلاج جماعي لـ500 رأس ماشية و تجريع 350 رأس أغنام.

وقامت إدارة أوقاف رشيد بعقد ندوة حول «الأخلاق الحميدة وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة»، كما تم توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد غذائية.

امتحانات فورية لعدد 8 من أبناء القرية

كما تم عقد امتحانات فورية لـ8 من أبناء القرية وصيانة وإصلاح كشافات القرية، يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.