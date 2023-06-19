أحمد العوضي يعلن انفصاله فنيا عن ياسمين عبدالعزيز في دراما رمضان 2024

أعلن النجم أحمد العوضي انفصاله فنياً عن النجمة ياسمين عبدالعزيز في موسم دراما رمضان 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلهما الأخير «ضرب نار» في موسم دراما رمضان الماضي.

وقال أحمد العوضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ هذا الانفصال الفني لا يعني عدم عودتهما للتعاون من جديد، مضيفاً: «ليس لدي أي مانع في التعاون مع ياسمين من جديد، فقد سعدت واستمتعت بالعمل معها في أعمالنا الأخيرة».

قائمة أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» شهد خوض أحمد العوضي لتجربة الصعيدي لأول مرة في مشواره، إذ حاز تجسيده للشخصية على إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، وشارك في بطولة المسلسل كل من سهير المرشدي، وماجد المصري، وانتصار، ومها نصار، وضياء عبدالخالق، وأحمد عبدالله محمود، وتامر مجدي، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان السيد وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

"اللي مالوش كبير"

ولم يكن مسلسل "ضرب نار" أول تعاون يجمع أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في الدراما التليفزيونية، حيث سبق وتعاونا في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2021، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، وشارك في البطولة كل من خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، فتوح أحمد، هدى الإتربي وكوكبة من النجوم، وسبقه مسلسل "لآخر نفس" الذي شارك العوضي في بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز.