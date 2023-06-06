العوضي لـ«صاحبة السعادة»: سعيد جدا بتشبيهي بالفنان أحمد زكي في مسلسل ضرب نار

قال أحمد العوضي، إن هناك كثيرين ربطوا شخصية «جابر» في مسلسل ضرب نار، بالفنان الراحل أحمد زكى، «هذا الأمر أسعدني جدا، أن يتم تشبيهى بالعظيم أحمد زكي، لكن لعل السبب الشكل والاستايل العام للشخصية، وتيمة الهروب»، مؤكدا أن شخصية الخديوي في مسلسل «اللي مالوش كبير» هي الأقرب له من حيث طريقة الكلام، أما «الكومندا» فقريب الشبه من علاقته بوالده مثلما كان الحال مع الشخصية مع والدته التي جسدتها الفنانة سهير المرشدي.

مسلسل كلبش

أضاف «العوضي»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يذاع على قناة DMC: «أنا اللى بختار اللزمات في مسلسلاتي، منذ مسلسل كلبش، ومن بعدها الاختيار واللي مالوش كبير وأخيرا ضرب نار».

الماراثون الرمضاني

ويعد آخر أعمال النجم أحمد العوضي خلال الماراثون الرمضاني، مسلسل ضرب نار بطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.