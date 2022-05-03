مراكز الشباب وحدائق كفر الشيخ تجذب المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر

فتحت حدائق كفر الشيخ العامة والمتنزهات أبوابها أمام المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث يفضل جانب كبير من المواطنين التنزه خلال أيام عيد الفطر في الحدائق، لانخفاض أسعار التذاكر بها.

وشهدت حدائق صنعاء والحيوانات والأسرة والطفولة بدسوق والعائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، إقبالا من المواطنين في اليوم الأول ويستمر الإقبال في اليوم الثاني، وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين في التنزه.

وتواجدت آلاف الأسر بحديقة صنعاء وحديقة الحيوان بكفر الشيخ، وتسابق الأطفال على عدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم، كما توافد عدد كبير من الأهالي على متحف كفر الشيخ.

الأسرة والطفولة بدسوق تستقبل عشرات الأسر

استقبلت حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، عشرات الأسر وحرص الزوار على اصطحاب الأطفال واللعب بالألعاب المختلفة احتفالا بعيد الفطر المبارك، والخروج في رحلات نيلية بمدينة دسوق، وسط توفير كل الخدمات التي تؤمن احتفالا جيدا للمواطنين.

برامج ترفيهية ورياضية في مراكز شباب كفر الشيخ

وتستقبل مراكز شباب المحافظة، المواطنين أيضا في عيد الفطر، وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بالمحافظة في إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كل الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.