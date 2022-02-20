انطلاق مباريات التصفيات التمهيدية لدوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

شهدت ملاعب شباب كفر الشيخ، انطلاق مباريات التصفيات التمهيدية لدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة لعام الحالي، فقد أقيمت مباريات اليوم الأول المجموعة الأولى لمراكز شباب قلين.

وأسفرت نتائج لقاءات المجموعة الأولى اليوم عن فوز فريق مركز شباب مدينة قلين على فريق مركز شباب عجلان 2/4، في إطار مباريات المجموعة ذاتها فاز فريق مركز شباب قزمان على فريق مركز شباب منية قلين 0/5، أقيمت مباريات المجموعة الأولى على ملعب شباس عمير.

كما سجلت نتائج المجموعة الثانية فوز فريق مركز شباب شبراطو بثلاثية نظيفة على فريق مركز شباب طويله نشرت 3 /0 كما تغلب فريق مركز شباب أبو إسماعيل على فريق مركز شباب المنشلين 0/2 على ملعب مركز شباب قلين.

فاعليات دوري مراكز الشباب تنطلق تحت رعاية وزير الرياضة

وتنطلق فعاليات دورى مراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب ومتابعة الإدارة العامة للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وتنفيذ فريق عمل الإدارة، بمشاركة الفرق الممثلة لمراكز الشباب.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ كانت قد عقدت اجتماعا تحضيريا شدد خلاله وكيل وزارة الشباب والرياضة على ضرورة التزام مراكز الشباب المشاركة بالدوري بالشروط المعلنة، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق الأكواد المنظمة للأمر والخاصة بمراكز الشباب.

24 فريقا يشاركون في الدوري العام

أشار «محروس» إلى مشاركة 24 فريقا من المحافظة، تقسم إلى أربع مجموعات حسب التوزيع الجغرافي تقام بينهم المباريات ذهاب وعودة ويتم ترتيب الفرق تنازليا من الأول إلى السادس بكل مجموعة، يستثنى من منافسات الدور التمهيدي الفرق الأربعة الفائزة من دوري النسخة الثامنة العام الماضي وهم بطل الدوري العام الماضي فريق كفر الشيخ والمركز الثاني فريق كفر مجر، والمركز الثالث فريق نشرت والرابع فريق شباس الملح.