مع ارتفاع الحرارة.. نصائح لقائدي السيارة لضبط زيت المحرك وماء الرديتر

قال اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية والخبير المروري، إن ارتفاع درجة الحرارة له تأثير سلبي على القيادة الآمنة، وينبغي على قائدي السيارات تهدئة السرعة حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة، ويجب قبل التحرك بالسيارة التأكد من صلاحية زيت المحرك، وعدم وجود سيولة فيه، لا يتسبب في سخونة المحرك أثناء السير.

مشكلة داخل السيارة تتسبب في تعطلها

ونصح في حديثه لـ«الوطن»، قائدي السيارات بالتأكد من أن ماء رديتر السيارة موجود في المعدل الطبيعي، وزيت المحرك يجري قياسه بمقياس الزيت الموجود في فتحة قياس الزيت، ومنها يتضح إذا ما كان الزيت ناقصا أم لا، إضافة إلى التأكد من لزوجة الزيت، حتى لا يضر المحرك ويتسبب في توقف وعطل السيارة نتيجة عدم صلاحية المحرك، ويوؤدي إلي استيقاف السيارة، عند سيرها.

تشغيل السيارة قبل التحرك من 3 إلى 10 دقائق

وأوضح الخبير المروري، أنه يجب أيضا الاطمئنان على بطارية السيارة، وشحن السيارة من خلال تدويرها قبل التحرك بوقت كاف لا يقل عن 3 دقائق ولا يزيد عن 10 دقائق، حتى يشحن البطارية والدنمو، وبالتالي تقوم السيارة بتبديل معدلات السرعة من الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث ومن الثالث إلى الرابع، والرابع إلى الخامس وتتم وفقا للنظم الميكانيكية السليمة.