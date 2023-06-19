رئيس «دفاع النواب»: استقرار ليبيا مرتبط بالأمن القومي المصري

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لأعضاء مجلس النواب الليبي، على إشاداتهم بعمق وأهمية العلاقات بين مصر وليبيا، وأضاف: «شرف عظيم لي ولزملائي بوفد مجلس النواب المصري، أن كانت أول زيارة يستقبلها مجلسكم الموقر، من البرلمان المصري».

وأضاف خلال جلسة البرلمان الليبي: «كتب الله لنا شرفا عظيما من قبل، أن كانت أول زيارة لمجلس الشعب السوري، من زملائي في مجلس النواب المصري».

بدوره، قال أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في كلمته خلال جلسة البرلمان الليبي المنعقدة حاليا، «لقد جئنا اليوم بوفد برئاسة رئيس مجلس النواب، لزيارة دولة ليبيا الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية وعلاقات من قديم الأزل، وهذه العلاقات موجودة مع الشعب الليبي وليست كدولة شقيقة فقط ولكن كدولة تربطنا بها علاقات نسب وجذور من عائلات ليبية موجودة داخل الأراضي المصرية».

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: «زيارتنا اليوم لدعم الشعب الليبي ودعم مجلس النواب الليبي، لأن استقرار ليبيا مرتبط بالأمن القومي المصري، والقيادة السياسية بمصر حريصة كل الحرص على أمن واستقرار ليبيا وعودة ليبيا كما كانت دولة موحدة».

وتابع «العوضي»: «ندعو الله في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة أن تعود ليبيا دولة مستقرة وموجود بها كل الكيانات الموجودة وكل المؤسسات الليبية وأحفاد عمر المختار قادرون على الوصول لهذا الحل والتواجد، فكل التأييد والدعم للشعب الليبي والدولة الليبية».