9 مستندات رسمية للحالة الشخصية يمكن استخراجها من «مصر الرقمية».. تعرف عليها

خدمات كثيرة وفرصة إنهاء إجراءات الأوراق الرسمية دون عناء، عند الدخول عبر منصة مصر الرقمية التي أتاحت الخدمات أمام العديد من المواطنين الراغبين في استخراج المستندات الحكومية، ويمكن للمواطن استخراج 9 مستندات رسمية للحالة الشخصية من منصة مصر الرقمية في خطوات بسيطة وسهلة ولم تستغرق دقائق قليلة، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية كيفية استخراج مستندات للحالة الشخصية أون لاين عبر منصة مصر الرقمية.

مستندات رسمية للحالة الشخصية يمكن استخراجها من منصة مصر الرقمية

عند الدخول إلى منصة مصر الرقمية، تجد العديد من الخدمات أمامك، وعند الشريط الذي يظهر في وسط الشاشة، ستجد كلمة (الحالة الشخصية) وعند الضغط عليها تظهر أيقونة بأسماء المستندات التي ترغب في استخراجها، ومنها.

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج.

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة طلاق.

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة زواج (صورة رسمية مصدق عليها).

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة طلاق (صورة رسمية مصدق عليها).

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة تصادق.

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة غير مسلمين.

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة مراجعة (صورة رسمية مصدق عليها).

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة تصادق (صورة رسمية مصدق عليها).

- مستخرج صورة رسمية من وثيقة مراجعة.