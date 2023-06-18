وزير الاتصالات: تخريج 7 دفعات جديدة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات حفل تخريج 7 دفعات جديدة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم منح درجة الماجستير المهني لعدد 257 طالباً في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبراني، بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكنديتين، وكولدج كورك الأيرلندية، وجامعة سينز الماليزية.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقيم في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، بحضور ممثلي الجامعات الدولية، والسفراء، وممثلي الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المبادرة، وأهالى الخريجين.

تخريج 7 دفعات في مختلف التخصصات

وخلال الحفل، تم تخريج 7 دفعات في مختلف التخصصات التي تقدمها المبادرة، بواقع 34 طالباً وطالبة من خريجي دفعة صيف 2022 في الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، من جامعة أوتاوا الكندية، و55 طالباً وطالبة من خريجي دفعة خريف 2022 في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، من جامعة كوينز الكندية.

كما تم تخريج 18 طالباً وطالبة من خريجي دفعة شتاء 2023 في الفنون الرقمية، من جامعة كورك الأيرلندية، و48 طالباً وطالبة من خريجي دفعة شتاء 2023 في التكنولوجيا المالية، من جامعة سينز ماليزيا، و61 طالباً وطالبة من خريجي دفعة شتاء 2023 في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، من جامعة أوتاوا الكندية.

وشملت الدفعات 21 طالباً وطالبة من خريجي دفعة شتاء 2023 في علوم الروبوتات والأتمتة، من جامعة أوتاوا الكندية، و20 طالباً وطالبة من خريجي دفعة شتاء 2023 في الأمن السيبراني، من جامعة أوتاوا الكندية.

منح الخريجين درجة الماجستير المهني

وحصل خريجي مبادرة بُناة مصر الرقمية على درجة الماجستير المهني في مجالات تخصصهم من الجامعات العالمية الملتحقين بها، بعد أن أتموا بنجاح دراسة مجال التخصص، وبرنامج المهارات القيادية والإدارية، وبرنامج اللغة الإنجليزية، والتدريب المعتمد من الشركات العالمية والمحلية المشاركة في المبادرة، وقاموا بتسليم مشاريع التخرج.

مبادرة بُناة مصر الرقمية

وفى كلمته، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن تخريج دفعة جديدة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية يُعد وثبة جديدة نحو بناء مصر الرقمية، والتي تعد المبادرة أحد أهم أركانها، مؤكدا أن بناء الإنسان يُعد أحد محاور استراتيجية مصر الرقمية، انطلاقاً من رؤية الوزارة بأن تقدم الدول أضحى مكسباً لتلك التي تستثمر في قدرات أبنائها، لتحقيق النهضة المعرفية، وتنمية العقول البشرية، واستغلال الطاقات الإبداعية لشعوبها.

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن المبادرة تشكل أحد أهم أجزاء قمة الهرم المعرفي لمبادرات بناء الانسان، المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أسواق العمل تتغير بصورة مطردة

وأضاف وزير الاتصالات أن أسواق العمل تتغير بصورة مطردة، لاسيما مع التحديات والفرص التي أدخلتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتنامى الطلب في سوق العمل الدولي والمحلي على المتخصصين في العلوم التكنولوجية، لافتاً إلى أنه يأتي على صدارة قائمة الوظائف الأكثر نمواً، الوظائف المرتبطة بتخصصات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مبادرة بُناة مصر الرقمية بُنيت على فكرة الشراكة، موجهاً الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، لتوفيرها الإقامة للطلاب، وكذلك للجامعات الدولية والشركات العالمية والمحلية الشريكة بالمبادرة.

عدد الملتحقين بالمبادرة

من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن مبادرة بُناة مصر الرقمية استهدفت في بدء إطلاقها كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم، واتسعت لتخدم أيضاً كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتجارة وإدارة الأعمال والاقتصاد ونظم المعلومات الإدارية، بإجمالى 9 كليات تخصصية، وتستهدف إضافة مسارات جديدة لضم كليات أخرى للمبادرة.

وأضافت أن عدد الملتحقين بالمبادرة بلغ 625 طالباً، بواقع 109 خريجين في عام 2021، و257 خريجاً في عام 2022، مشيرةً إلى أنه خلال عام 2022/ 2023، التحق عدد 259 طالباً بالمبادرة، وذلك بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكنديتين، وسينز الماليزية، وكوليدج كورك الأيرلندية.

تسليم الجوائز للفائزين

وخلال حفل التخرج، قام الدكتور عمرو طلعت بتسليم الجوائز للفائزين في تحدي الروبوتات (DEBI Robotics Challenge 2023) والذي نظمته مبادرة بُناة مصر الرقمية، بالتعاون مع شركة هواوي العالمية، وجامعة مصر المعلوماتية، لطلبة كليات الهندسة والحاسب الآلي، من مختلف الجامعات المصرية.

تكريم 31 جهة وشركة من شركاء المبادرة

كذلك كرم الدكتور عمرو طلعت 31 جهة وشركة من شركاء المبادرة، ضمن فعاليات حفل التخرج، تقديراً لمجهوداتهم من أجل تنمية مهارات شباب مبادرة بُناة مصر الرقمية، ومنها البنك المركزي المصري، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، والشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد، والمعهد القومي للاتصالات، والمركز الوطني للإستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بجهاز تنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي، والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومتحف الطفل، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي

حضر فعاليات حفل التخرج كل من السفير زماني بن إسماعيل، سفير فوق العادة ومفوض لماليزيا لدى مصر، وج. مارك سكوليون، المستشار التجاري والقائم بالأعمال بسفارة كندا لدى مصر، والدكتور كريستوفر ويليامز، رئيس جامعة كوليدج كورك الأيرلندية، والدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ساندرا دين أوتر، نائب رئيس جامعة كوينز الكندية، والدكتور جاك بوفيه، عميد كلية الهندسة جامعة أوتاوا الكندية، والدكتور عبدالرحمن محمد، نائب رئيس جامعة سينز الماليزية.

فتح باب التقديم بالمبادرة للعام المقبل

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم بالمبادرة للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024 في نهاية شهر يونيو الجاري، وسيتاح التقديم في كافة المسارات التي توفرها المبادرة، وسيتم التقديم فقط من خلال موقع المبادرة.