بالخطوات.. أهم خدمات القضايا على بوابة مصر الرقمية

هناك عدد من الخدمات المهمة للمواطنين متعلقة بالقضايا تقدمها منصة مصر الرقمية، تيسيرًا على المواطنين وتوفير للكثير من الوقت والمجهود، إذ يمكنك باستخدام هاتفك المحمول الدخول على منصة مصر الرقمية وإتباع خطوات مبسطة من منزلك تنتهي بالحصول على الخدمة.

أهم الخدمات المتعلقة بالقضايا

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم الخدمات المتعلقة بالقضايا والتي تقدمها منصة مصر الرقمية.

تتمثل الخطوة الأولى في الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط، وبعد ذلك تضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوى من الموقع، وبعدها ستظهر لك قائمة بالخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية لتقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة «خدمات القضايا»، لتظهر لك كل الخدمات المتعلقة بالقضايا.

وتلك الخدمات هي: الاستعلام عن بيانات دعوى، والاستعلام عن حدوث استئناف، والاستعلام عن المطالبات، والاستعلام عن رول دعوى.

وبالضغط على أيقونة الخدمات تدخل البيانات المتعلقة بالدعوى من بينها رقم القضية والمحكمة التي تنظر القضية وبعد الانتهاء من إدخال البيانات ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن القضية.