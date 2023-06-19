كيفية إقامة دعوى مدنية عبر منصة مصر الرقمية.. اتبع الخطوات

تقدم منصة مصر الرقمية للمواطنيين خدمة إقامة الدعاوى المدنية إلكترونيًا، لتوفير الكثير من الوقت والمجهود، وفي إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي.

خطوات إقامة دعوى مدنية إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خطوات إقامة الدعاوى المدنية إلكترونيًا من خلال خطوات مبسطة، وهي:

-الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط .

- الضغط على أيقونة تصفح الخدمات الموجودة في الشريط العلوي من الموقع.

- الضغط على أيقونة المحاكم، وبعدها الضغط على أيقونة إقامة دعوى مدنية.

- إدخال بعض البيانات، منها درجة المحكمة واسم المحكمة ونوع الجدول واسم الدعوة من القوائم المتاحة، وبعد الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

- الضغط على خانة «التالي»، وإدخال معلومات المدعيين في الخانات، يليه التأكد من صحة، وبعد ذلك الضغط على أيقونة «التالي»، ثم تقوم بإدخال معلومات المدعي عليهم، وإكمال البيانات المطلوبة، واضغط على التالي لاستكمال الإجراءات.

وفى الخطوة الأخيرة وبعد أن تقوم بإدخال بيانات التوكيل والضغط على «التالي»، تقوم بإدخال بيانات الدعوى وتحميل صحيفة الدعوى ورفع أصل الصحيفة، وبعد ذلك سداد رسوم الخدمة، وستظهر لك رسالة «تم إرسال طلبك بنجاح».