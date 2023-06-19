رئيس «شباب النواب» الليبي: نتمنى توقيع اتفاقيات مع البرلمان المصري

رحب رئيس لجنة الشباب بالبرلمان الليبي، بالمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، والوفد المرافق له خلال حضورهم جلسة البرلمان الليبي منذ قليل، قائلا: «نرحب بكم بين أهلكم، كلمات الشكر لمصر قد تكون قصيرة نظرا للعلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، مصر احتضنت الكثير من المسارات في الحوارات السياسية والاقتصادية والدستورية، وجهودها كبيرة في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية».

وأضاف خلال جلسة البرلمان الليبي المنعقدة حاليا: «مصر فتحت ذراعيها للنازحين والمهاجرين، ونامل أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير لتبادل الخبرات بين المجلسين الليبي والمصري، فضلا عن توقيع اتفاقيات للتدريب والاستشارات النيابية بين المجلسين».

وقال أحد أعضاء مجلس النواب الليبي، إن التاريخ سيسجل حضور رئيس مجلس النواب المصري للبرلمان الليبي، إذ أنه لأول مرة عربيا ودوليا يتمثل أمامنا الرئيسان في الجلسة، معربا عن ترحيبه برئيس مجلس النواب المصري على أرض ليبيا.