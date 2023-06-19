رئيس «خارجية النواب»: لدينا تعليمات واضحة بدعم الملف الليبي

قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري: «شرف كبير أن أكون ضمن الوفد الكريم لزيارة دولة قريبة لقلوب المصريين جميعا.. زيارة أتشرف بها وسوف أسجلها بمذكراتي كعضو في هذا الوفد الكريم، في دولة قريبة جدا لقلوبنا».

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري خلال جلسة البرلمان الليبي: «مهما قلت عن العلاقات الليبية المصرية فلن أوفي هذه العلاقة حقها.. نعم الأخوة والترابط بين الشعبين الليبي والمصري وفي مجال عملنا بلجنة العلاقات الخارجية لدينا توجيهات صريحة وواضحة من رئيس المجلس بدعم الملف الليبي في كافة المحافل الدولية وكنا دائما صوت ليبيا في هذه المحافل داعمين للملف الليبي وداعمين لوحدة الأراضي الليبية ووحدة المؤسسة العسكرية الليبية».