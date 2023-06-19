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الملازم أحمد المصري يحصد برونزية الدوري العالمي للكاراتيه في اليابان

كتب:

محمد مجدي
02:15 م | الإثنين 19 يونيو 2023
الملازم أحمد المصري في البطولة

الملازم أحمد المصري في البطولة

حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب الملازم أحمد رجب المصري، إنجازا جديدا للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في مسابقات وزن فوق 84 كجم، بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي المشاركة في منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي أقيمت فعالياتها بدولة اليابان بمشاركة 46 دولة.

قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضي الذي يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدة حرصها على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية، ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة تحتذي بها الأجيال القادمة بعد تمكنهم من تحقيق الإنجازات الرياضية المرموقة في كبرى المحافل الرياضية الأولمبية والعالمية والدولية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.