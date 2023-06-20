حبس سائق متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله في الهرم.. وقانوني يوضح العقوبة

أمرت النيابة العامة، حبس سائق «توك توك»، بتهمة التنقيب عن الآثار في منزله بمنطقة الهرم بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

بلاغ بالتنقيب عن الآثار

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام سائق «توك توك»، بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم.

القبض على المتهم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم إلقاء القبض على المتهم أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار، وبحوزته أدوات الحفر.

التحريات

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المتهم يبلغ من العمر 40 عامًا ويعمل سائق توك توك ويقيم في منطقة كفر الجبل بالهرم، كما تبين وجود حفرة في إحدى غرف منزله بعمق 2 متر وأيضًا أدوات الحفر والتنقيب، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال أيمن محفوظ المحامي، إنه بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، فإن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وفي حالة تمكنه من استخراج قطع أثرية تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.