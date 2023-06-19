الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة.. كثافات في الهرم وسيولة بمحور «كمال عامر»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، الحالة المرورية في الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة اليوم.

الحالة المرورية بالقاهرة

ويشهد الكورنيش كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، بينما تظهر سيولة مرورية على الكورنيش المتجه للمؤسسة، كما أن هناك كثافات مرورية متقطعة أعلى كوبري أكتوبر المتجه للعباسية حتى منطقة غمرة، لكن الطريق للعباسية يشهد كثافات مرورية بسيطة تزداد مع ساعات الذروة الصباحية.

كما ظهرت كثافات مرورية في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك الأمر بالنسبة للمتجهين من التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، بينما تظهر بعض الكثافات المتحركة في شوارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وبمتابعة شارع صلاح سالم تبين وجود كثافات مرورية.

الحالة المرورية في الجيزة

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، إذ أن هناك تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في الاتجاهين، وتظهر بعض الكثافات بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة، أما محور صفط فيشهد كثافات مرورية تزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة.

ووفقا لما رصده البرنامج، يفضل اتخاذ طريق محور الفريق كمال عامر بالنسبة للقادمين من الدائري والمنيب إلى ميدان لبنان أو المهندسين، وذلك بسبب السيولة المرورية التي خلقها المحور، ويشهد شارع فيصل بعض الكثافات المرورية في الوقت الحالي بدءًا من محطة المريوطية حتى الطالبية.