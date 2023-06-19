ضبط سائق «توك توك» أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله في الهرم

ألقت مباحث الهرم، القبض على سائق «توك توك» أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله، في منطقة الهرم بمحجافظة الجيزة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل القبض على سائق «توك توك» في الهرم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، يفيد فيه بالقبض على سائق توك توك، 40 عاما، مقيم كفر الجبل، لأثناء الحفر بأرض غرفة النوم بعمق 2 متر، وضبط بحوزته أدوات الحفر.

وبمواجهته أمام اللواء محمد الشرقاوي، اعترف بقيامه بالتنقيب عن الآثار، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.