عضو بـ«النواب»: شعبا مصر وليبيا مترابطان دائما

قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب المصري، إن مصر وليبيا بلد واحد بصلة القرابة والدم إلى جانب الصلة التاريخية، مؤكدة على دعمها ليبيا، كون الشعبين المصري والليبي أخوة وسند لبعضهم البعض.

وأضافت «الألفي»، خلال كلمتها أثناء جلسة البرلمان الليبي بحضور رئيس مجلس النواب المصري، أن الحدود بين مصر وليبيا ما هي إلا مراسم وإجراءات صورية لكن الحقيقة هي أن شعبي الدولتين مترابط دائما، متمنية لدولة ليبيا التقدم والازدهار.

وتابعت: «رأيت التقدم والتطور الحادث في بنغازي، وإن شاء الله الفترة المقبلة سنرى ليبيا أقوى، ونتنمى زيادة التعاون والترابط بين الدولتين»، مشيرة إلى أن أبناء عمر المختار دائما قادرون وصامدون.