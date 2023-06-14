واشنطن وباريس تدعوان مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جمهورية

دعت واشنطن وباريس مجلس النواب اللبناني إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في الجلسة البرلمانية المقررة اليوم الأربعاء، معربتين عن أملهما في أن تكون هذه الجلسة، خلافا لسابقاتها، بوابة للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها لبنان منذ فترة طويلة وصلت إلى 8 أشهر.

مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسة اليوم

من جهته دعا مجلس النواب اللبناني إلى جلسة ستعقد اليوم في 14 يونيو، لمحاولة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، علما بأن المنصب شاغر منذ 8 أشهر، لكن مجلس النواب اللبناني منقسم بشكل حاد بين معسكر سليمان فرنجية ومعسكر جهاد أزعور.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن باريس تدعو إلى أخذ هذه الجلسة على محمل الجد، واغتنام الفرصة التي توفرها للخروج من الأزمة.

فرنسا تواصل الدعوة مع مجلس النواب اللبناني للخروج من الأزمة

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية على أن بلادها تواصل الدعوة مع مجلس النواب اللبناني، للخروج من الأزمة منذ 8 أشهر.

أما في واشنطن، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر مجلس النواب اللبناني إلى إنجاز المهمة، قائلا: «نعتقد أنه إذا لم يتم انتخاب رئيس، فيجب على مجلس النواب اللبناني الاستمرار إلى حين إنجاز المهمة».

ميلر: ندعو مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جمهورية

وأضاف ميلر: «نحض قيادة البلاد على الشعور بالحاجة الملحة لتلبية الاحتياجات المصيرية للشعب اللبناني بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية».

وأوضح المتحدث أن المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند تحدثت الاثنين الماضي هاتفيا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بهذا الشأن.