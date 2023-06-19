أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الإسكندرية.. مجانا خلال العيد

تتجه أعين المواطنين في الوقت الراهن إلى معرفة أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الإسكندرية 2023، إذ حددت محافظة الإسكندرية 3 مجازر حكومية لخدمة المواطنين خلال العيد، لخدمة قطاع شرق ووسط وغرب.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الإسكندرية 2023، مع العلم أن النحر مجانا طوال أيام العيد.

اعرف أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الإسكندرية

تقسم أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الإسكندرية خلال عيد الأضحى 2023 إلى 3 عناوين، كالتالي:

- مجزر أبوقير والذي يتواجد في منطقة أبو قير بالتحديد في شارع الحلقات، الذي يربط منطقتي أبو قير وطوسون أقصى شرق الإسكندرية، يخدم حي المنتزه أول ومنتزه ثان.

- مجزر كلية الزراعة بأبيس، والذي يتواجد خلف ديوان المحافظة الجديد على طريق الإسكندرية السريع، ويخدم مناطق أحياء شرق ووسط والجمرك.

- المجزر الآلي بالعامرية، والذي يتواجد في نطاق منطقة عبد القادر بجوار المستعمرة، ويخدم مناطق برج العرب والعامرية والعجمي.

مجازر الإسكندرية المجانية

وأكدت مديرية الطب البيطري، أن الكشف على لحوم الأضاحي بالمجان داخل المجازر الحكومية، وهي: «مجزر الآلي بزاوية عبد القادر بالعامرية، ومجزر أبوقير ومجزر كلية الزراعة بابيس».