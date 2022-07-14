5 نصائح لتجنب الغرق على شواطئ الإسكندرية بعد مصرع 11 في عيد الأضحى

شهدت شواطئ الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك 11 حالة غرق، منها 10 في منطقة العجمي وحدها، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج في هذه الأيام.

ووفقا لفريق «غواصين الخير»، تم انتشال 9 جثامين، وجاري البحث عن غريقين، فيما أُغلقت شواطئ العجمي نتيجة لكثرة حالات الغرق بها.

نصائح لتجنب الغرق على شواطئ الإسكندرية

وقدم إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، خلال حديثه مع «الوطن»، نصائح للمصطافين في الإسكندرية لتجنب الغرق كالتالي:

1- الالتزام بقواعد السلامة الخاصة بالشواطئ.

2- الالتزام بتعليمات الإنقاذ.

3- الامتناع عن نزول الشاطئ حال رفع الرايتين الحمراء والسوداء، فيما يمكن النزول في الشاطئ في حال رفع الراية الخضراء.

4- في حال رفع الراية الصفراء يعني ذلك أن الأجواء معتدلة، ويتم سؤال المنقذ عن الأماكن الآمنة في الشاطئ للنزول بها.

5. رفع الراية الخضراء يعني أن الشاطئ آمن تمامًا.

الالتزام بتعليمات منقذي الشواطئ

وناشد «المالحي» في حديثه مع «الوطن» المصطافين بالالتزام بهذه النصائح، قائلا: «الناس تخاف على نفسها وتسمع تعليمات السلامة»، مضيفًا أن الناس يجب أن تعلم أن رجل الإنقاذ وظيفته الحرص على سلامتهم، ولذلك يجب تنفيذ تعليماته خلال تواجدهم على الشاطئ تجنبًا لحدوث حالات غرق.

وأكد ضرورة التركيز على الأعلام المرفوعة على الشواطئ، مشيرا إلى أن معظم حالات الغرق التي تم إبلاغ فريق إنقاذ الخير بها من الشباب، وأن أفراد الفريق لا يتركون أهل الغرقى إلا إذا طلبوا منهم التوقف عن البحث.