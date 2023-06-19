مسابقة لسد عجز معلمي العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية في مطروح

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن إدارة المدارس الرسمية لغات أعلنت عقد مسابقة لسد العجز بمعلمي العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية خلال الفترة من 20 يونيو 2023، وحتى 6 يوليو المقبل.

موعد التقديم في المسابقة

وأضاف أنه على الراغبين بشأن وظائف المعلمين، التقدم للعمل بالمدارس الرسمية من معلمي المواد سالفة الذكر سرعة تقديم ملفاتهم بإدارة التنسيق بديوان عام المديرية، وأن لجنة المقابلات الشخصية ستبدأ عملها لاختبار أفضل المعلمين المتقدمين خلال الفترة من 16 من يوليو المقبل وحتى 20 من ذات الشهر، ولمدة خمسة أيام.

المستندات المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة

وأوضح إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، أن المستندات المطلوبة للتقدم لشغل وظائف المعلمين تأتي علي النحو التالي:

- طلب مقدم للوظيفة موجه باسم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة من المديرية بالنسبة لمعلمي الإدارات الخارجية ومعتمدة من إدارة مطروح بالنسبة لمعلمي الإدارة التعليمية.

- إفادة بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية معتمدة من إدارة الشئون القانونية بالمديرية.

- صورة طبق الأصل من شهادة التخرج وشهادات التنمية المهنية في التخصص.

- صورة طبق الأصل من أي شهادات إضافية دبلوم، وماجستير ودكتوراه.

- إفادة من المدرسة التي يعمل بها المتقدم علي أنه علي رأس العمل حتي تاريخه.

- توافر السيرة الذاتية للمتقدم، موضحا بها الدورات التدريبية والبعثات وبرامج التنمية المهنية وقرار بصحة البيانات الموجودة في الملف.

- وجود خطة لتطوير الأداء للوظيفة المتقدم لها.

- توافر الشهادات الدالة علي إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

سد العجز في المدارس

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلى أن تلك المسابقة تأتي في إطار جهود تعليم مطروح للارتقاء بالمنظومة التربوية لسد العجز في المواد الرئيسية بالمدارس الرسمية لغات، والتي تشهد إقبالا سنويا متزايدا من أولياء الأمور لالحاق أبنائهم، وذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب قائد الإقليم.